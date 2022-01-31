الإعلام الأمني تعلن الاطاحة بقياديين في داعش بنينوى

2022/01/31 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، الاطاحة باداري كتيبة داعشية وأحد معاونيه في محافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استمرار للعمليات الاستخباراتية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباراتي ومقاطعة المعلومات، تمكنت الوكالة من القاء القبض على ارهابيين …

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