القبض على عصابة لسرقة الحقائب النسائية شرقي بغداد

2022/01/31 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز مكتب مكافحة إجرام القدس، من إلقاء القبض على أفراد عصابة مكونة من 4 متهمين بكمين محكم وضبط بحوزتهم دراجات نارية من نوع تك تك عدد (2) كانوا يستخدمونها في عمليات سرقة الحقائب النسائية.وأشارت مديرية مكافحة الإجرام في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى “تدوين أقوال المتهمين ابتدائياً …

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