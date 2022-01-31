العمليات المشتركة: عملية القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عراقية خالصة

2022/01/31 | 11:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الإثنين، أن عملية القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عراقية خالصة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية القصاص من قبل منفذي جريمة العظيم كانت عراقية خالصة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف ان "العملية كان مخطط لها تخطيطاً دقيقاً جداً بعد أن أمر القائد العام الأجهزة الأمنية والاستخبارية بضرورة متابعتهم وملاحقتهم، وفعلاً تمكنا خلال فترة وجيزة جدا من الاقتصاص منهم عبر معلومات مقدمة من جهاز الامن الوطني عن طريق قيادة القوة الجوية التي فعلت ذلك من خلال خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

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