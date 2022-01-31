السعودية.. إقبال كبير على أول مهرجان لليوغا في المملكة

2022/01/31 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتذب مهرجان اليوغا الأول من نوعه في السعودية أكثر من ألف مشارك.

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