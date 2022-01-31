بينهم الخنجر.. مكتب الحلبوسي يكشف عن أسماء الوفد الذي التقى بالصدر

2022/01/31 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي،

اليوم الاثنين، أسماء الوفد للقاء زعيم

التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر بيان للمكتب أن "وفداً يضم رئيس

مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم

كردستان نيجيرفان بارز

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