سطو مسلح على “ماكدونالدز” في لبنان

2022/01/31 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مطعم “ماكدونالدز” في منطقة حارة صخر، تعرض لسطو مسلح وسرقة من قبل عصابة مكونة من 3 أفراد.وأشارت وسائل الاعلام إلى أنه “عند الساعة 01:30 من بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين (بالتوقيت المحلي في لبنان)، أقدم 3 اشخاص مجهولين ومسلحين على الدخول الى مطعم ماكدونالدز في حارة […]

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