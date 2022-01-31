 تحذيرات من تحكم السعودية بمصير الكهرباء في العراق

2022/01/31 | 11:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كدت حركة حقوق ، الاثنين ، ان ملف الكهرباء في العراق ملف شائك ومعقد منذ عام 2003 , مشيرة إلى أن أزمة الكهرباء في العراق تعود إلى المناكفات والصراعات بين احزاب السلطة وفسادها.وقال عضو الحركة حسين علي الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المصلحة تقتضي بأن يقوم العراق بصنع كهرباءه بنفسه […]

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