مرحلة التغيير والإصلاح يجب أن تقودها قوى التغيير والإصلاح - فلاح أمين الرهيمي

2022/01/31 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يقول علماء النفس : (إن أي إنسان يعيش في بيئة معينة تنغرس في عقله الباطني طبائع وتقاليد وعادات وثقافة تلك البيئة) وهذا يعني أن الإطار التنسيقي عاش ثمانية عشر عاماً في بيئة من الحكم وفق القاعدة التوافقية والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية أفرزت السلبيات في نظام الحكم وأوصل العراق إلى ما نحن عليه الآن وهذا يعني أن طبيعة الحكم انفرزت في العقل الباطني لقوى الإطار التنسيقي التي تتناقض مع طبيعة الإ ......





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