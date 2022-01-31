الحوثيون يعلنون عن تفاصيل عملية واسعة في العمق الإماراتي

2022/01/31 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل عملية واسعة نفذتها في العمق الإماراتي.أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع في بيان له، عن “تنفيذ عملية “إعصار اليمن الثالثة” مستهدفة عمق دويلة العدو الإماراتي”.وأكد “ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ “ذو الفقار” الباليستية، وأهداف […]

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