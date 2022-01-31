2022/01/31 | 11:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G5xctx96HGA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر | درجال يستجيب لمناشدة اهالي حي الجامعة …ويدعم شبابها واطفالها.) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر | درجال يستجيب لمناشدة اهالي حي الجامعة …ويدعم شبابها واطفالها.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).