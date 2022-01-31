بغداد: مقتل شاب بطلق ناري جراء عبث صديقه بالسلاح

2022/01/31 | 11:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي شاب في منطقة البياع، اليوم الاثنين، مصرعه إثر إصابته بعيار ناري جراء عبث صديقه بالسلاح.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً، قتل جرّاء إصابته بإطلاق ناري داخل عجلته (كيا)، اثناء عبث صديقه بالسلاح، في منطقة البياع بالعاصمة بغداد”.وأضاف المصدر، أن “القوات الأمنية […]

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