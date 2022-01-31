صور من ’الحنانة’: الصدر يجتمع بممثلي ’الصحراء والجبل’

2022/01/31 | 11:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بدأ الوفد الذي يضم الحلبوسي وبارزاني والخنجر، اجتماعه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف.

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وأظهرت صور رصدها "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، جانباً من الاجتماع بين الصدر والوفد الذي وصل النجف اليوم، بحضور عدد من الشخصيات السياسية.

وعلق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، بشأن زيارته إلى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري، فيما أشار إلى أن "زمن التدخلات الخارجية ولّى".

وقال الحلبوسي في تدوينة تابعها "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، "ولّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف لمباحثات حكومية عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية".

وأصدر مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في وقت سابق، توضيحاً بشأن زيارة الأخير إلى محافظة النجف.

وقال المكتب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الثاني 2022)، إن "وفداً ضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وصل إلى الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأفاد مراسلنا، (31 كانون الثاني 2022)، بوصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى محافظة النجف، بغية لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي السياق، وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، رسالة إلى الرأي العام في العراق وكردستان.

وجاء في نص الرسالة التي نقلها مكتب بارزاني تابعها "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، "من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية، وفي سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم السيدان نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل".

وأضاف، "آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته".

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