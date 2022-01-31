2022/01/31 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد العمليات المشتركة: الوضع على الحدود العراقية السورية مسيطر عليه تماماً

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