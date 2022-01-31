غارات مكثفة تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

2022/01/31 | 11:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شن طيران العدوان الأمريكي الإماراتي، اليوم الاثنين، غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء مستهدفا الأحياء السكنية ما أدى لوقوع أضرار في منازل المواطنين وحالات فزع وهلع بين النساء والأطفال.وذكر موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن طيران العدوان استهدف ب 5 غارات حي الاذاعة السكني في منطقة الحصبة ، متسببا […]

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