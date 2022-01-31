اعتداءات تطال معلم حضاري في الانبار

2022/01/31 | 11:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زائري المئذنة قاموا لأكثر من مرة بالاعتداء والاساءة إلينا وإلى حارسها.

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