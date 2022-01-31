العمليات المشتركة: عززنا حدود العراق بقطعات من الداخلية والدفاع

2022/01/31 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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العمليات المشتركة: عززنا الحدود بقطعات من الداخلية والدفاع

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