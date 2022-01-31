2022/01/31 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن طبيعة انفجار سُمع دويّه في مدينة أربيل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صوت الانفجار الذي سمع ضمن مقتربات مطار اربيل الدولي عبارة عن تدريبات عسكرية تجري داخل القاعدة العسكرية المجاورة للمطار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن طبيعة انفجار في محيط مطار أربيل الدولي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن طبيعة انفجار في محيط مطار أربيل الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).