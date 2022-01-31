النفط يحقق مكاسب جديدة بسبب التوتر في اوروبا والشرق الاوسط

2022/01/31 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حقق خام برنت مكاسب جيدة، في بداية تداولات الأسبوع، اذ وصل إلى خام برنت 91.2 دولارا، ويعود ذلك إلى:

1- التصعيد الروسي اتجاه أوكرانيا وتحشيد الالاف من الجنود الروس لاحتلال اواكرانيا

2- تعتبر روسيا ثالث اكبر منتج للنفط في العالم وبالتالي أي توتر قد يساهم بخروج أكثر من 10 ملايين برميل من السوق العالمية

3- التصعيد بين اليمن والامارات، اذ تواصل استهداف العمق الاماراتي مما يؤدي إلى مشاكل تستهدف ثالث اكبر منتج في أوبك.

4- خبراء الطاقة في العالم يتقوقعون وصل النفط إلى اكثر من 100 دولار خلال الأيام المقبلة بسبب عدم قدرة أوبك بلس على تغطية الطلب العالمي

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