استقالة وزير في حكومة هونغ كونغ بسبب حفلة عيد ميلاد!

2022/01/31 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم وزير في حكومة هونغ كونغ، اليوم الاثنين، استقالته على خلفية حضوره حفلة عيد ميلاد إلى جانب عشرات المسؤولين والمشرعين، خلال التوصيات بتجنب التجمعات الكبيرة لمكافحة كورونا.وقال وزير الشؤون الداخلية، كاسبار تسوي، في بيان: “قدمت استقالتي اليوم للرئيس التنفيذي وأعتزم ترك المنصب اليوم”.وأضاف: “بصفتي أحد المسؤولين الرئيسيين الذين يتولون زمام القيادة […]

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