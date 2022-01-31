تحرك نيابي للطعن بالعقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة التصريف

2022/01/31 | 11:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، الاثنين ، عن وجود تحرك نيابي للطعن بالعقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.وقال الجمالي في لـ/المعلومة/، إن “اولى خطوات الرقابة البرلمانية هو التحرك للطعن بالعقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها خلال فترة تصريف الاعمال”.وأضاف […]

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