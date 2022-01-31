خبير لبناني: داعش يتحرك في المناطق الخاضعة لسيطرة أميركا

2022/01/31 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد الخبير الامني اللبناني في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله، الاثنين، ان الولايات المتحدة الأميركية لم تفلح حتى الان بضبط الأمن في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرتها .وقال نصر الله في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحرك التنظيمات الإرهابية بحرية في الاراضي الخاضعة لسيطرة القوات الامريكية يهدد الامن في سوريا والعراق”.وأضاف أن […]

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