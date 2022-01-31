محافظة عراقية تسجل اعلى معدل وفيات منذ 5 اشهر بفيروس كورونا - عاجل

2022/01/31 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن تسجيل اعلى معدل وفيات بفيروس كورونا منذ 5 اشهر.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في ديالى سجلت 3 حالات وفاة بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية وهي اعلى معدل منذ 5 اشهر".

واضاف العزاوي، ان "اجمالي الوفيات بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره وحتى الان بلغت 539 حالة فيما سجلت 174 حالة اصابة مؤكدة و125 حالة شفاء خلال الساعات 24 الماضية".

واشار الى ان "اجمالي الاصابات المؤكدة بلغت 80311 اصابة والشفاء 78879 حالة".

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