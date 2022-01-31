الحشد الشعبي : اجندة لادخال 10 الاف ارهابي للعراق عبر سوريا لاعادة سيناريو

2022/01/31 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم الاثنين، عن وجود اجندة دولية لادخال 10 الاف ارهابي للعراق عبر سوريا.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "استقرار العراق واستعادة مكانته الاقليمية والدولية لا تروق للكثير من الانظمة والدول لذا تسعى الى اعتماد اجندة متعددة المسارات لاضعافه ولعل ورقة التنظيمات المتطرفة هي احداها وفق القراءات المتوفرة لدينا".

واضاف الحسيني، ان "ما حدث في سجون سوريا الاخيرة ومهاجمتها من قبل داعش بهدف اطلاق الاف من الارهابيين ليس حدث عابر بل جرى وفق مخطط الهدف منه ادخال 10 الاف ارهابي الى العراق لاعادة سيناريو حزيران الاسود في اشارة منه الى احداث 2014 وكيف سقطت مدن كبيرة في قبضة داعش الارهابي".

واشار الى ان" الفارق الاهم في المعادلة الامنية هو وجود الحشد الشعبي كقوة مهمة في درء مخاطر الارهاب واسناد بقية التشكيلات الامنية مؤكدا بان قتل خلية ارهابية بعض افرادها من لبنان قبل يومين قرب حاوي العظيم اقصى شمال ديالى مؤشر اخر على وجود من يدفع المتطرفين العرب للتدفق صوب العراق عبر مسارات متعددة ربما يكون من بينها المطارات في داخل البلاد وهذا ما يجب الانتباه له".

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