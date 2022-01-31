2022/01/31 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف القيادي بالجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم همزة، الاثنين، عن تصاعد حدة الخلافات بين القوى الكردية بشأن منصب رئاسة الجمهورية.وقال همزة، في تصريح صحفي ان “الخلافات بين القوى الكردية بشأن منصب رئاسة الجمهورية، تتصاعد بشكل كبير جداً”، موضحا أن “الأمر ربما سيصل الى مرحلة كسر العظم، بسبب عدم وجود أي توافق واتفاق بين الاتحاد …

ظهرت المقالة الجماعة الإسلامية تعلق على تصاعد الخلافات بشأن مرشح رئاسة الجمهورية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجماعة الإسلامية تعلق على تصاعد الخلافات بشأن مرشح رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجماعة الإسلامية تعلق على تصاعد الخلافات بشأن مرشح رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).