القبض على (10) متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

2022/01/31 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على 10 متهمين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من المحافظة".وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" ان المتهمين تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة وحبوب مؤثرة عقلياً ، بالاضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي"./انتهى س

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