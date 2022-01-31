مشاركة 17 بلدا من بينها العراق في كأس

2022/01/31 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلن رئيس اتحاد كرة الريشة في ايران محمدرضا بوريا عن مشاركة 17 بلدا في المسابقات الدولية لكأس الفجر في شيراز مركز محافظة فارس جنوب غرب ايران.وقال بوريا بحسب وكالة ارنا اليوم الأحد: إن بطولة كأس الفجر الدولية الثلاثين ستقام في الفترة ما بين 7 إلى 11 شباط المقبل بمشاركة 17 بلدا وهي العراق و أرمينيا وأستراليا وأذربيجان وبلجيكا وبلغاريا وكندا والهند وكازاخستان وماليزيا والبرتغال وسلوفاكيا وأوكرانيا وروسيا وإندونيسيا وإيران.وأضاف: سيشارك في هذه المسابقات 50 لاعبا و21 لاعبة اجنبية وسيبلغ عدد المشاركين اضافة الى الرياضيين إلايرانيين 120 لاعبا./انتهى2

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