2022/01/31 | 11:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: آمل أن يخرج اجتماع “الحنانة” بنتائج إيجابية يتبع..

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