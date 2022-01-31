2022/01/31 | 11:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قائد قوات حرس الحدود: غطينا كامل الحدود مع سوريا بالكاميرات الحرارية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 11:48

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