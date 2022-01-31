2022/01/31 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن

دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا

باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله"

الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الهجوم

لم يسفر عن أي خسائر، حي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعلن عن هجوم جديد شنه الحوثيون على أراضيها وتكشف تفاصيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعلن عن هجوم جديد شنه الحوثيون على أراضيها وتكشف تفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).