زعيم التيار الصدري يستقبل الحلبوسي وبارزاني والخنجر في الحنانة والبارزاني يقدم مقترحًا للصدر بشأن المالكي

2022/01/31 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى

الصدر في الحنانة ، رئيس مجلس النواب

محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان

نيجرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة

خميس الخنجر

وكان الوفد قد وصل صباح الاثنين الى

محافظة ا

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