تظاهرة في ساحة النسور رفضا لترشيح زيباري رئيسا للجمهورية

2022/01/31 | 11:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتظاهر العشرات في ساحة النسور غربي العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، رفضا لترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية.

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