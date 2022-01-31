بارزاني يقدم مقترحا للصدر بشأن منح منصب للمالكي

2022/01/31 | 11:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قدم رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الاثنين، مقترحا الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن منح منصب لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال مستشار بارزاني عرفات كرم في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، ان “نيجيرفان بارزاني قدم مقترحا للصدر بأن يتولى المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية”.وأوضح، ان “الحوار …

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