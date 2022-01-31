2022/01/31 | 12:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي ، الاثنين، عن انحسار اشهر تجارة في وقف ديالى والتي كانت مصدر زرق الاهالي على مدار قرن وقال مدير ناحية العبارة(18كم شمال شرق بعقوبة) مازن شاكر التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تجارة الخشب في العبارة او ضمن مايعرف بحوض الوقف هي الاشهر بسبب وجود الاف البساتين الزراعية الممتدة على طول […]

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