الفتح: المستقبل السياسي للإطار والتيار اصبح على

2022/01/31 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الإثنين، وجود مكابرة عند التيار الصدري والإطار التنسيق في مسألة المفاوضات بين الطرفين.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المستقبل السياسي للإطار التنسيقي والتيار الصدري اصبح على المحك وقد تذهب الأمور إلى منحدرات لا يمكن تداركها في المرحلة المقبلة".

وأضاف، أن "كل طرف بحاجة إلى الآخر ولكن هنالك مكابرة من الطرفين حالت دون التوصل إلى اتفاق للعبور إلى المرحلة المقبلة".

وأضاف، أن "التيار بحاجة الإطار وبالعكس، لأن المعطيات السياسية تختلف عن سابقاتها حيث ان التكتلات تنمو وتكبر وهو ما يجعل الطرفين على المحك سياسياً".

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