تغريدة من مسعود بارزاني بشأن اجتماع الحنانة

2022/01/31 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

اعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، عن امله ان يسفر الاجتماع الثلاثي الذي يجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن نتائج إيجابية.

قال بارزاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها (بغداد اليوم): "آمل بصدق أن يسفر الاجتماع بين السيد مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن نتائج إيجابية ويمهد الطريق نحو حل المشاكل الحالية التي تواجه العملية السياسية في العراق".

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