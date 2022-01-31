2022/01/31 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتذر العراق ودول عربية عن المشاركة بالبطولة العربية للناشئين بكرة اليد المقرر اقامتها في الاردن بداية الشهر المقبل.وذكر الاتحاد العربي ان : منتخبات العراق وسوريا والجزائر والكويت اعتذرت عن المشاركة بالبطولة بسبب جائحة كورونا التى تجتاح العالم.وكان من المقرر ان تقام البطولة للفترة من 1 الى 11 شباط المقبل./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا .. العراق ودول عربية تعتذر عن المشاركة بالبطولة العربية للناشئين بكرة اليد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا .. العراق ودول عربية تعتذر عن المشاركة بالبطولة العربية للناشئين بكرة اليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).