ضبط كدس عتاد بقضاء طوزخورماتو

2022/01/31 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /اعلن الحشد الشعبي عن ضبط قوة من فوج المهمات الخاصة التابعة لقيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي كدس عتاد في اطراف قضاء طوزخورماتو .وكانت قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي شرعت اليوم بعملية امنية في صلاح الدين لملاحقة فلول داعش الارهابي./انتهى3

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