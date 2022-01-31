وفد المنتخب الوطني يجري المسحة الأخيرة لفيروس كورونا

2022/01/31 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن وفد المنتخب الوطني اجرى المسحة الأخيرة لفيروس كورونا.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “فحوصات الـ PCR الأخيرة لوفدِ المُنتخب الوطني اجريت قبل مواجهةِ لبنان غداً الثلاثاء”.واضاف ان “نتائج الفحوصات ستظهر عصر اليوم، وفي ضوئها سيتحدد المشاركون في مباراةِ لبنان […]

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