ألمانيا.. مقتل شرطيين بإطلاق نار خلال واجب روتيني

2022/01/31 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل ضابطا شرطة في إطلاق نار، أثناء قيامهما بدورية روتينية في غرب ألمانيا، فيما أفيد بفرار مطلقي النار.وقالت شرطة مدينة كايزرسلاوترن، إن “الضابطين كانا يقومان بتفتيش مروري بالقرب من كوسيل في حوالي الساعة 4:20 صباحا عندما وقع إطلاق النار”.وأضافت أن “الجناة فروا من مكان الحادث، مشيرة إلى أنها لا تملك أي […]

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مقتل شرطيين بإطلاق نار خلال واجب روتيني أولاً على ايرث نيوز.

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