منتخبنا الوطني بالأبيض والأخضر في مواجهة لبنان

2022/01/31 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واععُقِدَ المؤتمر الفني لمباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره اللبناني، صباح اليوم الاثنين، وذلك عبر محادثة (اون لاين) جمعت الطواقم الإدارية والطبية للمنتخبين لتحديد أطقم المنتخبين، والتأكيد على بعض الإرشادات والتعليمات التي تخص المباراة.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ" الجانب العراقي مثله كل من المدير الإداري (غيث مهنا) من مكان الحجر الصحي الخاص به في طهران، وطبيب المنتخب الوطني (عبد الكريم الصفار) من مقر إقامة الوفد العراقي في بيروت". وأضاف،أنه " تمَّ تحديد أطقم المنتخبين، حيث سيلعب منتخب العراق مرتدياً القميص الأبيض والسروال الأخضر والجوارب البيضاء، وسيكون زي حراس المرمى باللون الأزرق، وستجري عمليات التسخين والإحماء قبل المباراة باللون الفضي، بينما سيرتدي المنتخب اللبناني الطقم الأحمر الكامل ويرتدي حراسه الزي الأسود الكامل، بينما ستكون عمليات والإحماء باللون الذهبي".

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