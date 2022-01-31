تجسس وقيود وكوفيد.. أجواء معقدة في أولمبياد الصين الشتوية

2022/01/31 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق، الجمعة، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وسط قيود صارمة بسبب كوفيد، وأجواء جيوسياسية متوترة، وانتقادات حقوقية بارزة، على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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