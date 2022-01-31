قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

2022/01/31 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 8 مواطنين من منازلهم في محافظة أريحا.كما اعتقلت قوات العدو خمسة شبان خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.وداهمت قوات العدو مخيم الجلزون شمال رام الله […]

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