ثالث محاولة في شهر.. كل ما قد تود معرفته عن اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي حوثي الاثنين

2022/01/31 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المتمركزون في اليمن والمدعومون من قبل إيران، حيث قالت إن شظايا ذلك الصاروخ سقطت خارج مناطق سكنية، لذلك لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

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