الحلبوسي والبارزاني يلتقيان مقتدى الصدر في النجف

2022/01/31 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

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وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني الى محافظة النجف.

وعقد الحلبوسي والبارزاني فور وصولهما الى النجف اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتأتي الزيارة والاجتماع في إطار المبادرة التي طرحها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والتي أكد انها تهدف الى معالجة الأزمة وتخطي العقبات التي تعاني منها العملية السياسية في العراق تمهيدا للتوصل الى اتفاقات تمهد لتشكيل الحكومة واختيار رئيسن للجمهورية ومجلس الوزراء.

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