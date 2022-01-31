الصدر يكتب بالأحمر مجدداً: حكومة أغلبية.. نرحب بالحوار مع ’المعارضة الوطنية’

2022/01/31 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، على حكومة الأغلبية، فيما رحب بـ"الحوار مع المعارضة الوطنية".

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وقال الصدر في تدوينة كتبت بخط اليد بـ"اللون الأحمر"، تابعها "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، "أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وأضاف، "نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".

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