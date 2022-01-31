2022/01/31 | 12:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عاجل ..انتهاء اجتماع الحنانة بين الصدر والبارزاني والحلبوسي والخنجر

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انتهاء اجتماع الحنانة بين الصدر والبارزاني والحلبوسي والخنجر أولاً على النور نيوز.

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