اكتشاف سر جديد عن فيروس كورونا

2022/01/31 | 12:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد مدير معهد الأبحاث الوطني الإيطالي “سبالانزاني” فرانشيسكو فايا، أن التطعيم ضد كورونا سيكون مرة واحدة في العام، حيث سمح متحور “أوميكرون” بالحديث في المستقبل عن كورونا كمرض موسمي.وقال: “نحن في مرحلة رائعة حيث يمكننا الآن التفكير في تخفيف الإجراءات… أصبح التطعيم أداة استراتيجية سمحت لنا بالوصول إلى المرحلة التي […]

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