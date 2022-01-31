2022/01/31 | 12:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CxbxkESF9rY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبيرة التخاطب والنطق رشا العاملي في ضيافة صباح دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خبيرة التخاطب والنطق رشا العاملي في ضيافة صباح دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).