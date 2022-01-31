وصول وزير خارجية سلطنة عمان على رأس وفد رسمي إلى سوريا

2022/01/31 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل إلى مطار دمشق الدولي، الاثنين، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي.وقال وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال استقباله البوسعيدي: إن العلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة ولم تنقطع، مشيراً إلى أن السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب.بدوره قال الوزير […]

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