الصدر في تغريدة: نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية

2022/01/31 | 12:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقفوا الارهاب والعنف ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة اغلبية وطنية.

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